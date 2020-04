Vijfde Internationaal Lied Festival Zeist afgelast

Vorige week werd het Internationaal Lied Festival Zeist in het hart geraakt. Het verbod op grote evenementen liet het festival geen andere keus dan het festival af te blazen. ‘We keken enorm uit naar onze eerste lustrumeditie’, laat het bestuur weten, ‘maar we kunnen niet anders dan deze editie stil voorbij laten gaan.’



Zeist - De teleurstelling is groot, want het had een bijzonder feestelijke editie zullen worden. Het tiendaagse festival is niet meer weg te denken uit het muzikale landschap en pakte voor haar vijfjarig bestaan uit met een groot aantal recitals, openbare masterclasses, intieme kamermuziekconcerten en veel publieksactiviteiten. Extra bijzonder was het feit dat het erin slaagde de drie grootste sopranen van dit moment in dezelfde week naar Zeist te halen: Carolyn Sampson, Lenneke Ruiten en Sophie Karthäuser. Iets wat voor Nederlandse concertpodia ongehoord is en voor het publiek een buitenkans was geweest.



''Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten'', klinkt het nu al. ''We gaan de tijd die voor ons ligt gebruiken om te onderzoeken wat we later dit jaar nog kunnen organiseren en of we ervoor kunnen zorgen dat we de musici in elk geval een deel van hun gage kunnen betalen. Het is ook voor hen een hard gelag.''

Achter de schermen wordt nu al hard gewerkt om delen van het festival waar het publiek reikhalzend naar uitkeek, te verplaatsen naar volgend jaar. Want dat het Internationaal Lied Festival Zeist geliefd is staat vast: ''We krijgen hartverwarmende reacties van publiek én musici.''