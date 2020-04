Zeist sluit parkeerterreinen in en bij bossen

De gemeente Zeist heeft de parkeerterreinen in de bossen en bij natuurgebieden in Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Austerlitz afgesloten. Deze maatregel moet voorkomen dat mensen, ook bezoekers uit andere gemeenten, met de auto naar het bos gaan. De oproep is om thuis te blijven en als mensen toch een frisse neus willen halen, niet met de auto naar het bos te gaan. Het doel is dat iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand. Foutparkeerders worden beboet.

Zeist - De afsluiting geldt tot nader order op alle dagen van de week. Met tekstborden en via sociale media worden bezoekers geïnformeerd over de afsluitingen. Op de meeste locaties staan borden. Politie en BOA’s spreken actief automobilisten aan en geven een bekeuring wanneer mensen zich niet aan de regels houden. De parkeerplaatsen zijn afgezet.

Wethouder Marcel Fluitman: “Het wordt de komende week prachtig weer, geniet daarvan in je eigen omgeving. Die 1,5 meter afstand is niet vol te houden als er te veel mensen naar het bos gaan. Haal die frisse neus lopend of fietsend, in je eigen omgeving. We moeten ons met elkaar aan de maatregelen houden. Dat vraagt om begrip van iedereen. We kunnen geen uitzonderingen maken, dus zijn alle parkeerplekken afgesloten bij de bossen. De meeste mensen begrijpen dit en houden zich prima aan de regels. Ook parkeren in de berm is verboden en wordt bekeurd.”