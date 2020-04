De Koppeling draait thuis door

Het werk van Martin Edens heeft een complete metamorfose ondergaan. Hij is sociaal werker bij MeanderOmnium. “Normaal gesproken werk ik vanuit Wijkservicepunt De Koppeling. Ik ben betrokken bij het wijkgebeuren en bij initiatieven in De Koppeling. Een soort vliegende keep zeg maar. Nu is het totaal anders.”

door Adriënne Nijssen



Zeist - Bij de eerste aankondiging van Mark Rutte zat Martin met een aantal collega’s te kijken in een van de ruimtes in De Koppeling. “We staken de koppen bij elkaar. We vroegen ons meteen af wat wij daar concreet mee moesten in De Koppeling. Op heel veel momenten zijn daar meer dan honderd mensen. We konden De Koppeling niet openhouden. Dat gold natuurlijk voor alle locaties.”

Er kwam meteen een switch in het denken. Iedereen moest zoveel mogelijk thuiswerken was de mededeling. “Maar hoe doe je dat als je werk bestaat uit menselijk contact?'' Opbouwwerker Jason en jongerenwerker Farid bleven hun rondes door de wijk doen. "Zij monitoren wat er speelt in de wijk. We brengen elkaar elke dag verslag uit. In het begin waren mensen aan het zoeken, veelal op straat. Dan gaven wij informatie over het besmettingsgevaar. Nu wordt het rustiger.”

Deze situatie maakt innovatief. “Als hele organisatie hebben we meteen de schouders eronder gezet en gezocht naar creatieve oplossingen. Nadenken hoe mensen die thuis zitten en hulp nodig hebben bereikt kunnen worden. Op de website staat nu een centraal telefoonnummer waar zeven dagen per week mensen naar kunnen bellen. Voor praktische vragen, maar ook voor een luisterend oor. Er is een enorme bereidheid om te helpen. Mensen willen graag anderen steunen. Mensen die hulp nodig hebben durven vaak lastig te vragen. Dat moet nog op gang komen,” zegt Martin.

Ook persoonlijk moest Martin even puzzelen. "Naast mijn werk in Zeist ben ik ook voorganger van een kerk in Wageningen. Ik woon in Ede. In beide gevallen werk ik nu vanuit huis. De eerste week was het best wel even zoeken. Nu wordt het gelukkig beter.”

Hulp nodig, of wil je juist helpen? Ga naar de website van MeanderOmnium: www.meanderomnium.nl Op de website zijn twee grote knoppen gemaakt. ‘Ik heb hulp nodig’ is er een. De andere is ’Ik wil helpen’. Of bel naar het centrale nummer 030 - 6940400. Op de website www.vrijwilliverscentralezeist.nl vind je daarnaast de opties ‘Lokale initiatieven en inspiratie’ waar je informatie per wijk kunt lezen. En ‘Feiten Corona’, waar je alles kunt lezen wat je wilt weten over het coronavirus.