Oorlogsherdenking in Den Dolder: anders dan anders

Met een sobere herdenking stond de Historische Vereniging Den Dolder zondagochtend stil bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden. Op de plek aan de Soestdijkerweg waren zondagochtend een handjevol mensen bijeen om te herdenken. Een maand voor het einde van de oorlog werden hier tien mannen geëxecuteerd door de Duitse bezetter, als vergelding voor een overval op twee SS'ers in Den Dolder.

Den Dolder - Anders dan andere jaren waren er dit jaar geen leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Kameleon aanwezig bij de herdenking. Leerlingen van groep 8 van deze school onderhouden namelijk gedurende een jaar het monument. Tijdens de jaarlijkse herdenking wordt het beheer overgedragen aan groep 7.

Eigenlijk zou burgemeester Koos Janssen bij deze herdenking aanwezig zijn en een toespraak voor de leerlingen en andere aanwezigen houden. In deze tijd van sociale afstand deed Janssen zijn toespraak online. Burgemeester en wethouders zorgden wel voor een bijzonder bloemstuk.

Dit jaar was alles een beetje anders dan andere jaren bij het door Petra Koek van de historische vereniging Den Dolder georganiseerde eerbetoon. “De huidige tijd van social distance brengt misschien een beetje de sfeer terug zoals hij was in de oorlog: met afstand, weinig contact, elkaar een beetje wantrouwen, verwarrend en alarmerend nieuws, oproepen tot solidariteit. Een moeilijke tijd opnieuw,'' aldus Koek in haar toespraak.

Nadat de namen van de mannen en een gedicht waren voorgelezen werd de korte bijeenkomst afgesloten met een minuut stilte en de taptoe, gespeeld door Diane Bouwmeester van muziekvereniging Dr. Engelhard.