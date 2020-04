mini buitenconcert in park boswijk

Zeist - De eerste prachtige zonnige zondag met sociale beperkingen door het coronavirus werd voor de bewoners van Park Boswijk wat draaglijker gemaakt met een mini-concert.

Wout Nijland verzorgde geheel vrijwillig vier korte optredens op verschillende locaties in de tuinen van Park Boswijk. Op die manier konden de meeste bewoners vanaf hun balkon genieten van de 'gouwe ouwe' covers van onder andere de Blue Diamonds. Wout Nijland treedt regelmatig op met Franse of Nederlandse chansons in de Lavendelhoek van deze seniorenresidentie.

Het gebaar en de afleiding werd door de senioren goed gewaardeerd. Er werd hier en daar zelfs een dansje gemaakt. Na een kwartier werd het afgerond met applaus vanaf de balkons.