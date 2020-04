Direct boete bij negeren coronamaatregelen in Zeist

In de gemeente Zeist is de periode van waarschuwen is voorbij. Met ingang van woensdag 8 april delen de politie en de gemeentelijke handhavers op gezag van de burgemeester direct boetes uit aan iedereen die de maatregelen rond het coronavirus (COVID-19) negeert. in het bijzonder de 1,5 meter afstand bewaren.

Zeist - De gemeente doet dit omdat de jeugd bijvoorbeeld op sportvelden en in de voetbalkooien te dichtbij elkaar blijft samenkomen. De bevoegdheid om te handhaven op naleving van de maatregelen past de gemeente Zeist strikt toe. Meteen op de bon, is de sanctie. Herhaaldelijk waarschuwen - en vervolgens gesprekken daarover voeren - vraagt te veel tijd en heeft niet het beoogde effect. De strikte handhaving geldt eveneens voor de afgesloten parkeerplaatsen bij natuurgebieden. Ook recreanten, mountainbikers en eigenaren van honden die in de bossen de maatregelen negeren, worden bekeurd. Huis- en tuinfeesten vallen ook onder dit verscherpte beleid.

Wethouder Marcel Fluitman, verantwoordelijk voor de handhaving, onderstreept de noodzaak: ''De gemeente Zeist wil dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen worden opgevolgd. Door iedereen. Dat is geen punt van discussie. Daarover mag geen enkel misverstand bestaan. De maatregelen zijn belangrijk om de publieke gezondheid te beschermen.”

Ook tijdens het Paasweekeinde wordt onverminderd gehandhaafd. Als inwoners en ondernemers zich zorgen maken over het negeren van de maatregelen dan kunnen ze tijdens kantooruren de gemeente bellen via 14 030 of mailen naar zeist@zeist,nl Buiten kantoortijden is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Maatregelen

De gemeente wijst Zeist voor de duidelijkheid op de belangrijkste maatregelen:

- Mensen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Ze mogen alleen naar buiten om boodschappen te doen, naar het werk in een vitale sector te gaan of om voor anderen te zorgen.

- Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen.

- Een frisse neus halen kan, bij voorkeur alleen.

- Groepen van meer dan drie mensen buiten mag niet, tenzij de mensen uit hetzelfde gezin komen.

- Buiten, in winkels en in het openbaar vervoer moeten mensen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

- Alle evenementen met een vergunning- of meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

- Tot en met 28 april is het verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan deze samenkomsten deel te nemen.



De maatregelen zijn eveneens te vinden op de volgende pagina van de website zeist.nl: https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/coronavirus/maatregelen-gemeente-zeist/