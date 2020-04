Historisch lage energietarieven: is dit het moment om over te stappen?

De energieprijzen voor consumenten blijven dalen. Dat blijkt uit een analyse van de april-tarieven door Independer. Een eerdere vergelijking van het eerste kwartaal van dit jaar met het eerste kwartaal van 2019 toonde al een gemiddelde tariefdaling van 20 procent. De energieleveranciers verlaagden hun tarieven per 1 april met nog eens met gemiddeld 5,5 procent ten opzichte van 1 maart.

Hoe komen de energietarieven zo laag?

De historisch energietarieven zijn een gevolg van meerdere factoren: door de olieprijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland kwam er meer olie op de markt. Tegelijk nam de vraag naar olie juist af doordat veel bedrijven moesten sluiten vanwege de corona-uitbraak. Daarbij werken veel mensen, zonder vitaal beroep, thuis en rijden er minder auto´s. Ook de zachte winter heeft gezorgd voor een overschot aan gas in Nederland. En wat gebeurt er als er meer aanbod is dan vraag? Precies: lagere tarieven.

Zet het tarief voor langere tijd vast

Dus wil je de komende tijd besparen en heb je op dit moment geen vast contract maar een variabel contract? Check dan eens of je kunt besparen. Variabele contracten hebben over het algemeen hogere tarieven dan vaste contracten. Dus als je nu overstapt en voor een nieuw eenjarig of meerjarig vast contract kiest, dan zet je het huidige lage tarief voor een langere periode vast. Dat kan een mooie besparing opleveren. Heb je nu al een vast contract? Dan is er kans dat je een boete moet betalen als je overstapt en moet je dus even berekenen of de boete in verhouding staat tot de winst van de overstap.

Loopt je contract bijna af?

Als je energiecontract bijna afloopt, dan is het zeker de moeite te waard om op zoek te gaan naar een nieuw energiecontract. Doe je dit niet, dan krijg je vaak automatisch een variabel contract en betaal je een hoger tarief. Mocht je nieuwsgierig zijn, bij Independer kun je snel energie vergelijken op prijs én op duurzaamheid.