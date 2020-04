Steun van staatssecretaris

Zeist - Staatssecretaris Mona Keijzer bezocht vorige week ondernemers die het zwaar hebben door de coronacrisis. Hotel Theater Figi zag door de lockdown haar omzet helemaal wegvallen van bijna 20.000 euro per dag naar een luttele 300 euro. Toch is directeur Victoria Ruijs niet bij de pakken neer gaan zitten. Zo verhuurt ze nu kamers aan mensen die een dagje niet thuis willen of kunnen werken. Daarnaast is Figi gestart met een maaltijdservice. Ook zijn alle geplande onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald. Ruijs vroeg de staatssecretaris of zij druk kon uitoefenen op de banken om zich flexibel op te stellen.