Ophaalservice Kringloop Zeist aangepast beschikbaar

Vanaf donderdag 16 april is de ophaalservice in Zeist, de Utrechtse Heuvelrug en Bunnik & Odijk weer aangepast beschikbaar. Daarbij worden de aangescherpte veiligheidsmaatregelen strikt in acht genomen.



Zeist - In verband met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze klanten, willen we graag alle klanten, die telefonisch een ophaalafspraak maken, vriendelijk verzoeken de spullen buiten voor de deur te plaatsen. Dit om contact tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden en de 1,5 meter afstand na te leven.

Bij regen vragen wij u de spullen bij voorkeur overdekt buiten of desnoods binnen vlak voor de voordeur te plaatsen. Onze mensen zullen dan zonder klant contact de spullen ophalen.

Let op! Het is momenteel alleen mogelijk om telefonisch een ophaalafspraak te maken via 085 - 4852409.