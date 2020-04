Show Up! is derde kinderboek van Arja Veerman

Show Up! is het derde kinderboek van Arja Veerman. Het is, net als haar eerdere boeken, gewoon ontstaan aan de keukentafel in Zeist. In het huis waarin ze samen met haar vrouw en kinderen woont. Vooral haar kinderen zorgen voor veel inspiratie.

van de redactie

Zeist - Dit keer was het haar dochter die toen een jaar of 12 was en zei: ‘Maar mam, waarom schrijf je niet een boek over een dagboek waar iets geks mee is?’ Het vriendinnetje dat toen naast haar zat, werd meteen ook enthousiast. Dat zette Arja aan het denken, aan het schetsen, aan het schijven. En zoals dat meestal bij haar gaat, sudderde en pruttelde het verhaal toen een tijdje voort. Tot ze echt te pakken had, waar het over moest gaan.

Aartsvijanden

Over vriendschap, over aartsvijanden, over willen winnen, over een zomeravondconcert, zoals je die bijvoorbeeld ook hebt op de Montessorischool Sumatralaan in Zeist. Over hoe ver je gaat als je écht wilt winnen. Show Up! werd zo een grappig en bizar muziekavontuur. Voor bff's en aartsvijanden vanaf 10 jaar.

Winnen op het zomeravondconcert? Dat is de grote droom van Sophie. Het probleem is alleen dat ze haar dagboek kwijt is. Het boekje waar ze al haar eigen pianoliedjes in schrijft. Op een dag krijgt ze een nieuw schriftje. Zomaar. Het ligt ineens op de deurmat. Heeft haar maffe oma uit Amerika dat aan haar gestuurd? Langzaam maar zeker ontdekt ze dat dat schriftje niet zomaar een schriftje is, maar dat er vreemds mee aan de hand is. Als ze erin schrijft, veranderen de letters. En soms... Nee, dat moet je zelf maar ontdekken. En ook wat haar bloedirritante klasgenootje Luna daarmee te maken heeft. Sophie krijgt steeds sterker het gevoel dat ze als ze écht wil winnen, ze zal moeten samenwerken met haar aartsvijand…



Wil je na het lezen van dit boek een (online) werkstuk of boekbespreking maken en meer info? Mail: arja.veerman@hku.nl

Kopen of bestellen

Show Up! is verkrijgbaar bij boekhandel Kramer & Van Doorn in Zeist. In de winkel zijn ook leuke ansichtkaarten verkrijgbaar. Verder kun je het boek natuurlijk ook (online) in andere boekhandels bestellen. Als je dat doet via www.libris.nl, kun je jouw favoriete boekhandel aanklikken en steun je die winkel, iets wat in deze tijd extra belangrijk is. Show Up! is uitgegeven door Clavis Uitgeverij (Hasselt-Alkmaar-New York). Het ISBN is: 978-9044838381