Familie sluit kaaswinkel na 55 jaar

'Tijdens de huidige crisis eten mensen meer thuis'

door Ellis Plokker

Alie en Piet Slootweg stoppen na 55 jaar met hun kaas- en delicatessenwinkel in winkelcentrum Kerckebosch. De vader van Alie, Anthon Kastelein, is op 1 april 1965 begonnen met een zaak in melk, boter, kaas en eieren op het voorplein van het winkelcentrum. Op zaterdag 2 mei sluit de huidige winkel zijn deuren. Eind mei komt er na een verbouwing een nieuwe kaaswinkel in het pand, met een andere eigenaar.

Zeist - Het winkelcentrum waar de winkel in 'Fromagerie en delicatessen' zit, is in 1960 gebouwd. Naast het pand waar Alie en Piet Slootweg nu zitten, zat lange tijd een garage. Ali Slootweg-Kastelijn hielp als kind al mee in de zaak. Nadat ze Piet leerde kennen, kwam hij ook in de zaak werken, met zijn schoonvader. De vader van Alie bleef tot in 1996 in de zaak werken. Alie Slootweg vertelt: “We hebben altijd met veel plezier in de winkel gewerkt. We kennen hele generaties van families uit de buurt. Mensen die hier als kind kwamen, opgroeiden, zelf kinderen kregen en nu nog in de zaak komen.” Piet en Alie hebben altijd zoveel mogelijk zelf gedaan in hun winkel, nu werkt er iemand twee dagen in de week mee. Ze verkopen naast binnen- en buitenlandse kazen ook vleeswaren, noten, delicatessen, geschenken en wijn.

Extra tosti

De zaak heeft altijd prima gedraaid, ook tijdens de financiële crisis van 2008. Tijdens de huidige coronacrisis komen er zelfs meer mensen dan normaal, want mensen eten meer thuis. Piet Slootweg: ”Ze eten bijvoorbeeld een extra tosti met de kinderen. We verkopen ook meer buitenlandse kazen.” Hij vertelt hij nog best een paar jaar had door gewild, maar hij kreeg kortgeleden een mooi bod op de winkel. Daarbij zouden er een aantal kostbare dingen in de winkel moeten worden aangepast, zoals een nieuwe toonbank. Ali Slootweg: “Dat zou veel geld gaan kosten, we weten niet of we dat er anders nog uit zouden halen.”

Gemengde gevoelens

Piet en Ali Slootweg hebben honderden verschillende klanten en kennen heel veel mensen van gezicht en naam. Sommige klanten hoeven niets te zeggen als ze binnenkomen, Piet en Ali Slootweg weten al welke kaas ze willen hebben. Piet Slootweg vertelt dat er zelfs mensen in de winkel komen, die zelf niet weten welke kaas ze altijd eten. “Ik weet het dan gelukkig wel. Als ik er niet ben, bellen ze me op om te vragen welke kaas die en die mevrouw altijd heeft,” vertelt hij lachend. Ze hebben gemengde gevoelens over het afscheid. Maar ze werken allebei al jaren zes dagen in de week en nu kunnen ze nog in goede gezondheid afscheid nemen. Voor Ali Slootweg breekt na 2 mei een rustigere tijd aan, Piet is van plan nog een paar jaar door te werken. Ze hebben straks meer tijd voor de kleinkinderen. Ze zijn tot en met 2 mei open, de nieuwe winkel opent eind mei. Piet en Ali willen iedereen bedanken voor de klandizie.