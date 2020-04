Groene vingers komen Kees van pas

Kees Los is vrijwilliger bij de Dieptetuin Zeist. Hij is blij dat hij tot op heden zijn vrijwilligerswerk nog steeds mag voortzetten, al is dat natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Koffie drinken doen ze nu in een kring waarbij de stoelen zo zijn opgesteld dat ze anderhalve meter uit elkaar zitten.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Elk jaar wordt een vrijwilligersmarkt gehouden en het was daar dat Kees in 2012 kennis maakte met de Dieptetuin. “Ik was meteen enthousiast, ik ben medewerker van het eerste uur. Ik ben een liefhebber van geschiedenis en een liefhebber van met mijn handen werken. Dus dit was echt iets voor mij. Ik heb mezelf opgegeven en ben er nooit meer weggegaan.”

De Dieptetuin heeft inderdaad een rijke geschiedenis. De tuin is in 1909 aangelegd in de zogenaamde formele Engelse stijl, door tuinarchitect C. Smitskamp uit Zeist. Opdrachtgever was jonkheer G.F. van Tets van Goidschalxoord, de eigenaar van de toenmalige Villa ’t Valckenbosch. In 1953 is de Dieptetuin door de gemeente Zeist aangekocht en gerestaureerd. In 1957 werd de tuin als park opengesteld voor het publiek. De mensen die rondom de tuin woonden zagen de tuin echter verloederen. In 2012 is dan ook de ‘Stichting Vrienden van de Dieptetuin’ opgericht. Sindsdien wordt de tuin weer met heel veel liefde in optimale conditie gehouden. “We zijn met 45 vrijwilligers,” vertelt Kees. “Elke week zijn er zo’n twintig aanwezig.”

Kees heeft groene vingers. Hij maakt ook de bloemstukken voor de koffietafel. “Ik ben niet zo erg van deze moderne tijd. Ik word in mijn omgeving niet altijd serieus genomen. Maar ik weet wel heel veel. Ik heb alleen niks met internetgebeuren. Ik raak er zelfs gefrustreerd van. Vooruitgang is niet altijd welzijn. Ik vind dan ook mijn rust in de tuin. Ik vind dieren en planten geweldig. Ik heb ook op een asiel gewerkt. Ik denk niet, ik voel. Ik kon met de moeilijkste honden omgaan.”

Gemiddeld besteedt Kees zo’n vier uur per week aan zijn werk bij de Dieptetuin. “Half tien beginnen, de ene week vrijdagmorgen, andere week zaterdag, tot half een. Er zijn vrijwilligers die voor de koffie zorgen. En dat is fijn. Om half elf gaat er een bel en dan komen we uit alle hoeken van de tuin.” De gemeente, die nog altijd eigenaar is van de tuin, draagt uiteraard ook een steentje bij. “Een hele oude muur die de grond tegen houdt is gerestaureerd. Kuipplanten gaan in de winter in de opslag en het gras wordt gemaaid, allemaal door de gemeente,” vertelt Kees.

Kees zou zijn werk niet graag missen. “Ik ben niet sterk genoeg om bij een baas te werken. En zo heb ik niet het gevoel dat ik mijn hand op hoef te houden. Dat ik iets terug doe voor de maatschappij. En dat is heel belangrijk voor me.'' Er is veel werk in de tuin en daarom zoekt Kees collega’s. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een berichtje via het contactformulier op de website www.dieptetuin.com. U kunt ook tijdens de werkochtenden spontaan binnenlopen. Die data staan op de website in de agenda.