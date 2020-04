Crematorium Zeister Bosrust en vernieuwd aulagebouw in gebruik

In de afgelopen maanden is het aulagebouw van de gemeentelijke begraafplaats Zeister Bosrust grondig verbouwd. Ook is aan het aulagebouw een crematorium toegevoegd. Het aulagebouw en het crematorium zijn vanaf maandag 20 april in gebruik.

Zeist - Wethouder Marcel Fluitman: “Met de bouw van het crematorium, de vernieuwing van het hele aulagebouw en de realisatie van een Islamitische gedeelte op de begraafplaats Zeister Bosrust is er voor Zeist een prachtige én bijzondere uitbreiding van het dienstenpakket voor uitvaarten gekomen. En in de toekomst hopen we hier ook nog natuurbegraven aan toe te kunnen voegen.”

Zeister Bosrust is gelegen aan de Woudenbergseweg midden in het Zeisterbos en is meer dan een begraafplaats. Het is een bijzonder park, een gedenkpark, dat uitnodigt voor bezinning en om te wandelen. Veel mensen komen hier om hun dierbare overledene(n) te herdenken en om te genieten van de rust en de natuur.

Steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. Daarom besloot de gemeenteraad van Zeist in 2016 om meer diensten aan te bieden op deze begraafplaats. Dit door de toevoeging van een crematorium en het inrichten van een gedeelte voor islamitisch begraven wat reeds in gebruik is. Ook wordt nog onderzocht of natuurbegraven in de toekomst mogelijk kan worden op de begraafplaats.

Het inpassen van een crematorium in het bestaande monumentale gebouw was voor de architect die het nieuwe ontwerp heeft gemaakt een uitdaging. Voor de installatie van het crematorium is een kelder gebouwd bij het bestaande aulagebouw. Het hele gebouw is gemoderniseerd. Zo is er een familiekamer met opbaarmogelijkheid gecreëerd, is de condoleanceruimte vergroot, het gehele gebouw voorzien van nieuwe audiovisuele middelen, een koelruimte toegevoegd en de toegankelijkheid verbeterd. De gehele inrichting is vernieuwd met kleuren op de wanden, nieuwe vloerbedekking en interieur. Voor koffie, thee en andere catering in het aulagebouw is, na een aanbesteding, een contract afgesloten met een Zeister onderneming.

Een duurzaam uitvaartcentrum

Bij de renovatie van het gebouw zijn een groot aantal energiebesparende maatregelen genomen. Zo beschikt het crematorium over een elektrische oven, zijn de vloeren geïsoleerd, zijn enkelglas ramen vervangen door HR++ glas en liggen er zestig zonnepanelen op het dak. Het gebouw heeft door deze duurzame maatregelen het energielabel A gekregen.

Maatregelen vanwege het Coronavirus

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben gevolgen voor uitvaarten, de officiële opening en open dag. De door de regering afgekondigde maatregelen zijn nu leidend voor uitvaarten. De officiële opening en open dag vinden later plaats.

Voor meer informatie, zie www.zeist.nl/zeisterbosrust