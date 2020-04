Glossy 'Oorlogsverhalen uit Austerlitz'

Een prachtig vormgegeven 'glossy’ vol verhalen over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Austerlitz, verteld door inwoners en opgetekend door schoolkinderen. Dat is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen Stichting Lokaal Austerlitz en basisschool Wereldkidz Pirapoleon. Afgelopen vrijdag werd het eerste exemplaar uitgereikt.

door Carol Dohmen



Austerlitz - Het is de eerste keer sinds de coronacrisis dat leerkracht Marion van Westerneng de kinderen van groep 7 en 8 op school ziet. Op het zonovergoten schoolplein heeft ze met krijt kruisjes op de tegels gezet, elk kruisje markeert een plekje op de juiste afstand. Achter haar liggen stapeltjes met het tijdschrift ‘Oorlogsverhalen uit Austerlitz’, gemaakt door de kinderen.

Van Westerneng blikt terug. “Een tijdschrift zit in ons taalaanbod voor groep 7 en 8. Stichting Lokaal Austerlitz vroeg of we het aan het thema ‘75 jaar vrijheid’ konden koppelen. Zij kenden inwoners die wel wilden vertellen, wij zorgden dat de kinderen hun verhalen gingen opschrijven.”

Projectleider Bronja Versteeg organiseerde gastlessen en hield de vaart erin toen de kinderen niet meer naar school konden. Versteeg: “Ik vind het heel bijzonder wat we voor elkaar hebben gekregen. Kinderen kregen geschiedenisles van de mensen die het zelf hebben meegemaakt.”

Van Westerneng: “De verhalen hebben hun perspectief enorm verrijkt. Het bezoek aan Kamp Amersfoort was heftig. Van de Austerlitzers hoorden ze een andere kant, dat ingekwartierde Duitse soldatenvolk gewoon mensen waren." De inwoners die zijn geïnterviewd waren tijdens de oorlog zelf kind. "De kinderen kunnen nu ook niet naar school en begrijpen daardoor iets beter hoe het was."

Leerling Mees: “Er werd niet echt gevochten in Austerlitz. De verhalen over de ‘Turken’ (waarschijnlijk Oost-Europese krijgsgevangenen, red.) die op het dorpsplein dansten waren leuk. En mensen hielpen elkaar. Maar het is heel gek als je geen eten hebt.” Esmée ten slotte: “Het was veel werk om de interviews uit te werken. Ik ben trots op het resultaat. We gaan ze meteen rondbrengen.''

Stichting Lokaal Austerlitz

De Stichting is erfgoedpartner van het Geheugen van Zeist. Samen met andere partners zorgen ze ervoor dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog worden doorgegeven aan volgende generaties. Een deel van de verhalen uit Austerlitz is opgenomen in de bevrijdingskrant, die later deze maand in de hele gemeente huis-aan-huis zal worden verspreid. De glossy is binnenkort digitaal te lezen op www.lokaalausterlitz.nl.