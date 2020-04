Groot brandgevaar door droge bossen

Zeist - De kans op brand is momenteel groot in de kurkdroge bossen van Utrecht. In Zeist was het zondagnacht raak.

Wandelaars in het Zeister Boshijgerslaantje reageerden maandagmorgen geschokt toen zij de zwartgeblakerde bodem van het bos zagen. Een strook van ongeveer 100 meter lang en 40 meter breed langs de Krakelingweg is door de vlammen in de as gelegd. De brandweer heeft het vuur laag kunnen houden en daardoor de schade kunnen beperken.



Om vier uur 's nachts kwam de melding binnen. Met hulp van korpsen uit de omgeving kon de Zeister brandweer twee uur later het sein brand meester geven. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend, maar wandelaars in het bos denken aan brandstichting.