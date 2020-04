Zeist telt vijftien Koninklijke Onderscheidingen

Zeist - De jaarlijkse Lintjesregen, dit jaar gepland op vrijdag 24 april, kon vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Daarom heeft burgemeester Koos Janssen een persoonlijke videoboodschap ingesproken voor alle decorandi. Die ontvingen de boodschap op deze vrijdag.

Zij kunnen deze thuis rustig bekijken en desgewenst delen met familie en vrienden. Koos Janssen: “Juist in deze tijd is het belangrijk oog te hebben voor het positieve in het leven. Oog te hebben voor elkaar. Oog te hebben voor de mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan onze samenleving. Dat moment laten we niet voorbij gaan.” Op een later, nog te bepalen, moment in het jaar worden de Koninklijke Onderscheidingen alsnog op feestelijke wijze uitgereikt.

De onderstaande mensen zijn als volgt onderscheiden:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer G. Blankensteijn, mevrouw M. T. Boerhout-Smakman, de heer M.H. van den Brink, mevrouw A. van der Ploeg, de heer G.J.M. van den Dijssel, mevrouw B.M. Emmen-Hassel, mevrouw M.P. Koek, de heer E.B. Kok, mevrouw M.T. Kroep-Helsdingen, de heer N.J.M. Oudshoorn, de heer C. Randewijk en de heer E.P. Visscher. De heer J. Smelik werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw J. Meuwese-Jongejeugd en de heer C.W. van der Waaij ten slotte werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.