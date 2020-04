Jan Smelik benoemd tot Ridder

Austerlitz - Het heeft de Koning vrijdag behaagd om Jan Smelik uit Austerlitz te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan wordt geprezen om zijn grote betrokkenheid en belangrijke bijdrage aan vele stichtingen of verenigingen in en buiten Austerlitz. ''Hij is de drijvende kracht achter de honderden burgerinitiatieven in heel Nederland. Ook is Jan een excellent voorbeeld op het vlak van sociale cohesie in de gemeente Zeist en ver daar buiten.''

Jan heeft volgens de tekst bij de versierselen door al zijn vrijwilligerswerk het lintje meer dan verdiend. ''Hij is een van de mensen die zorgen dat dromen over hoe een samenleving zich kan ontwikkelen ook uit komen. Hij laat het niet bij dromen , maar hij zet zich ervoor in en daardoor krijgt hij vele medestanders en wordt de wereld weer een beetje mooier.''