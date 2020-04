Markt in Zeist deels open

Een deel van de markt in Zeist gaat vanaf deze week weer open. Op donderdag en zaterdag staan de kramen met etenswaren in een aangepaste opstelling op het Marktplein (Voorheuvel). Zo kan iedereen zich aan de afstand van 1,5 meter houden. Aan bezoekers wordt gevraagd gericht boodschappen te doen. Het nuttigen van voedsel op de markt is niet toegestaan.

Zeist - “Ik ben blij dat de markt deels open kan. Blij voor de marktkooplui en voor de inwoners. We zien dat mensen gewend zijn aan de geldende regels. Dat schept vertrouwen. Het blijft noodzakelijk dat mensen zich aan de 1,5 meter afstand houden, contactloos betalen en gericht boodschappen doen. Mensen moeten het niet als een uitje gaan zien. Kom alleen voor het noodzakelijke en blijf niet hangen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de markt in Zeist tijdens deze crisis open kan zijn”, zegt wethouder Sander Jansen.

De markt in Zeist werd op 23 maart gesloten door de gemeente Zeist omdat veel mensen zich niet hielden aan de vereiste afstand van 1,5 meter. De situatie was te druk en onveilig. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de markt in afgeslankte vorm (alleen kramen met voedsel) en met veel meer afstand tussen de kramen open kan. Dit is afgestemd met de marktkooplieden.

