Tientallen boeken voor de Voedselbank Zeist

ZEIST - Al weken zijn we aan huis gekluisterd. Door boeken te lezen kunnen we toch op avontuur: zij openen een venster naar een andere wereld. Omdat niet iedereen de middelen heeft om nu een boek te kopen kwam Uitgeverij Christofoor op het idee prentenboeken te schenken aan de voedselbank.

Directeur Femke de Wolff is blij op deze manier een steentje bij te kunnen dragen in deze moeilijke tijd: “We produceren geen mondkapjes en we kunnen niemand beter maken; als een boek van ons een kind net wat meer perspectief kan geven vind ik dat al geweldig”

De uitgeverij zocht daarom contact met de Voedselbank Zeist. “Toen Christofoor ons belde, waren we meteen enthousiast.” zegt Saskia Eisberg-’t Hooft, bestuurslid.