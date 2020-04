Wereldwinkel is juist tijdens crisis open

Juist nu moeten we doorgaan,” zeggen José Oremus en Harrie van Dijk, vrijwilligers van de Wereldwinkel Zeist. “Ook tijdens de crisis hier, moeten we de mensen daar helpen. Er moet continuïteit zijn voor hen, daar is hun inkomen op gebaseerd. Zij hebben geen WW zoals hier. Er is helemaal geen vangnet.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Harrie is al 34 jaar bij de Wereldwinkel betrokken. “Ik ben klusser geweest, deed het onderhoud van het pand. In dit pand zitten we twee jaar en sinds die tijd ben ik voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Zeist.”

José ging vierenhalf jaar geleden met vervroegd pensioen en wilde nog iets doen. “Ik fietste door het dorp en dit leek me wel wat. In principe werk ik officieel twee dagdelen, maar dat wordt meestal wat meer omdat ik ook in het bestuur zit en administratie doe.”

Harrie dacht als kind al na over missionair werk. “Dat heeft me altijd geboeid. Onze mooie samenleving en het grote contrast met de Derde Wereld. De Wereldwinkel heeft een mooie doelstelling door handel te organiseren en mensen daar een kans te geven. Het is begonnen met rietsuiker en koffie, maar langzamerhand uitgebreid tot een heel mooie cadeauwinkel. Alles wordt gemaakt door kleine bedrijfjes uit Derde Wereldlanden, waardoor de werknemers op deze manier een inkomen hebben. En ze worden niet uitgebuit door tussenhandelaren. Daar kunnen wij aan bijdragen.”

Natuurlijk hebben de twintig medewerkers wel voor verandering gezorgd tijdens deze coronacrisis. “Normaal staan we met zijn tweeën in de winkel”, vertelt José. “Nu staan we alleen, daardoor blijft er meer ruimte voor de klanten over. Veiligheidshalve blijven een aantal collega’s thuis. Om het behapbaar te maken zijn onze winkeltijden daarom aangepast. Waar we eerst van 09.30 uur tot 17.30 uur open waren is dat nu woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag zijn we open van 13.30 tot 16.00 uur en op maandag zijn we gesloten. Er mogen twee klanten tegelijk in de winkel. Op die manier laat de ruimte het toe dat je veilig kunt snuffelen,” zegt José.

Behalve dat de winkel op genoemde tijden open is, kun je ook bestellen via de website https://www.wereldwinkelzeist.nl. Ook telefonisch bestellen is mogelijk via 030 - 6922151. Gratis bezorging in Zeist, Bunnik, Odijk, Huis ter Heide, Austerlitz, Bosch en Duin en Den Dolder. In en om Zeist geldt: vóór 12.00 besteld, dezelfde dag in huis (dinsdag t/m zaterdag) Kom eens kijken in dé fairtradewinkel van Zeist en draag uw steentje bij aan een mooiere wereld.