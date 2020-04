Laura Vrenken van Laura’s Sabor uit Zeist verzorgt huiskamerdiners en borrels bij mensen thuis. Logischerwijs staat dit de komende maanden stil en dat vraagt om creatief ondernemerschap. Daarom begon Vrenken met gratis kooklessen: Koken met kinderen thuis.

Zeist - Dit zijn gratis kooklessen voor jong en oud om zo spelenderwijs op een educatieve manier in de keuken aan de slag te gaan. Vrenken: ''We hebben nu drie kooklessen verzorgd: over granola, verse pasta maken en je eigen moestuin(tje) aanleggen .Inmiddels zitten we op meer dan 425 aanmeldingen. Superleuk, want dat betekent dat ouders hier behoefte aan hebben''.

Op haar website staat meer uitleg over dit concept: https://www.laurasabor.nl/kokenmetkinderen. ''Natuurlijk hoop ik dat dit idee bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht komt, want ik vind het leuk om iets voor anderen te beteken en hoop daarmee ook, dat als de tijden weer beter worden, mensen Laura’s Sabor weer weten te vinden. Het idee is dat de ouders die de kooklessen volgen, foto’s delen van hun chef-kokjes op de socials van Laura’s Sabor. Zij maken dan kans op een gratis kookworkshop na corona.''

Een vrijwillige bijdrage is intussen ook welkom.