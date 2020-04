Een lintje en een lied voor Brenda Emmen-Hassell

Zeist - Brenda Emmen-Hassell uit Zeist ontving vrijdag een videoboodschap van burgemeester Koos Janssen. Hij zei daarin: "Je jarenlange inzet als vrijwilliger is niet onopgemerkt gebleven. Je bevordert het welzijn in de samenleving en bent een mens met een hart van goud." Brenda Emmen krijgt voor haar werk een Koninklijke Onderscheiding.

Emmen werkte onder andere als vrijwilliger bij ‘Jazz on the Sofa’ in Zeist en als presentator bij het muziekfestival Dias Latinos in Amersfoort. Ze werkt nog steeds vrijwillig voor Slotstad RTV en CultuurZeist en zet zich in voor ouderen bij Vrienden van het Binnenbos. Al dit vrijwilligerswerk deed en doet zij naast haar gewone werk. Door haar enthousiasme, energie en vrolijke karakter is zij een stimulans en inspiratiebron voor velen.

Een aantal vrienden en bekenden feliciteerden haar na de uitreiking van de videoboodschap met bloemen en muziek. Ze werd toegezongen met een lied met een tekst op een Antilliaanse melodie. Brenda Emmen komt uit Curaçao en werkte daar als secretaresse voor de toenmalige minister-president. Later deed ze een studie Social Work In Nederland. Momenteel is ze coördinator Welzijn en Zorg bij MeanderOmnium.