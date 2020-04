Concert in Beauforthuis over vrijheid

AUSTERLITZ - Zoeken naar de vrijheid die we allemaal even kwijt zijn. Dat doen Gijs Scholten van Aschat, Eric Vaarzon Morel, Oene van Geel en ELLE zondagavond 3 mei in een liveconcert vanuit het Beauforthuis. Het concert wordt vanaf 20.30 uur uitgezonden op YouTubekanaal ‘Beauforthuis Sessies’.

In een ‘preludio voor de herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei’ gaan de acteur, gitarist, violist en zangeres herdenken, maar vooral ook de 75 jaar vrijheid vieren in woord, muziek en beeld.

Het concert is gratis te volgen, maar natuurlijk niet kosteloos. Koop daarom een kaartje op www.beauforthuis.nl om de artiesten te steunen en maak het u lekker gemakkelijk met thuisbezorgde tapas voor het concert. Op de website van het Beauforthuis vindt u alle mogelijkheden.