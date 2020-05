Bewegen op muziek

Zeist - Bewoners van Eldorado deden op muziek uit de jaren vijftig en zestig actief mee met Buiten Spelen!, een initiatief van KunstenHuis, Sportief Zeist en Wijkgericht Werken. De afgelopen weken werden de bewoners van een aantal verzorgingstehuizen in Zeist getrakteerd op muziek en beweging onder leiding van twee muzikanten van de KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist en de buurtsportcoaches van Sportief Zeist. Het project is opgezet in samenwerking met de wijkteams in Zeist om in tijden van corona verlichting te brengen en even wat contact met muziek en beweging, van mens tot mens.