Kunst kijken tijdens coronacrisis

Tijdens deze coronacrisis zijn alle musea gesloten en ook de ateliers van veel kunstenaars zijn dicht. Dat betekent in Zeist gelukkig niet dat er helemaal geen kunst te bekijken valt. Er is genoeg te zien en te beleven. In de tuinen van Slot Zeist en van Slotlaan tot Centrum Zeist staat een unieke Beeldenroute centraal.

door Adriënne Nijssen

Zeist - De beeldenroute is begonnen in 2015 met als doel het centrum van Zeist met het Slot te verbinden. Al struinend en kijkend kwam u door de Slottuin, op de Nassau Odijklaan, in het gemeentehuis en op Het Rond. Daar is later meer kunst op meer locaties bijgekomen, zoals in het Walkartpark. In totaal zijn er vijftig kunstobjecten te bewonderen. Bijzondere, grappige en fascinerende beelden van diverse gerenommeerde kunstenaars. Armando bijvoorbeeld, van wie het kunstwerk ‘Rond’ te zien is de Slottuin. ‘Rond’ is één van de meest hoopvolle symbolen in het werk van Armando. Het verwijst naar het voortgaan van de tijd, de cirkel van het leven en de mogelijkheden tot het maken van een nieuw begin. Het verhaal gaat dat hij zich liet inspireren door de zonsverduistering die op 29 maart 2006 waarneembaar was in Nederland.

Een ander beeld is dat van Ronald Westerhuis, te zien op Het Rond. In veel van Westerhuis’ sculpturen zijn spiegels verwerkt die reflecteren. De persoon die ervoor staat, de omgeving, een stadshart. Reflectie verschaft inzicht, inzicht geeft energie, energie schenkt licht. Het beeld ‘Light’ is hiervan een mooi voorbeeld. En zo is er over elk beeld wel iets te vertellen.

U kunt natuurlijk gewoon gaan wandelen en genieten van alles wat u tegenkomt. Maar u kunt ook de folder van de Beeldenroute meenemen. Daarin leest u wat de kunstenaar met zijn beeld bedoeld heeft. Misschien ziet u dan nog wel meer dan u in eerste instantie dacht. Want niet van elk beeld is de betekenis zomaar duidelijk. Mocht je een van de beelden later nog eens passeren, dan kijk je er vast anders naar dan voorheen. En het is ook mooi meegenomen dat u en passant een heerlijke wandeling heeft gemaakt.

Normaliter is de folder van de Beeldenroute te verkrijgen bij slot Zeist. De landelijke maatregelen tegen het coronavirus hebben natuurlijk ook effect op Slot Zeist, het is tijdelijk gesloten. Daarom is de folder van de beeldenroute, met plattegrond en alle informatie over de kunstwerken, nu te downloaden op de website van Slot Zeist. Ga hiervoor naar www.slotzeist.nl/beeldenroute