Wie schrijft beste verhaal voor LiteratuurPrijs Zeist

Zeist - Vraag jij je ook weleens af of je schrijftalent hebt? En heb je bijvoorbeeld in verband met de coronacrisis wat extra tijd? Dan is het nu de tijd voor het schrijven van een kort verhaal over het thema ‘Rebellen en Dwarsdenkers’. Je maakt daarmee kans op het winnen van de LiteratuurPrijs Zeist 2020. Naast de hoofdprijs, 350 euro, is er nog een tweede (250 euro) en een derde prijs (150 euro) te winnen.

De prijswinnende verhalen, een aantal eervolle vermeldingen én een aantal extra geselecteerde verhalen worden in een fraaie bundel gepubliceerd. Het is een open verhalenwedstrijd, dus iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen. Deelnemers kunnen tot uiterlijk 10 augustus een niet eerder gepubliceerd verhaal insturen. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website van Literair Zeist (www.literairzeist.nl). Daar is ook de toelichting op het thema te vinden en op welke wijze de verhalen moeten worden ingezonden.

De jury voor de verhalenwedstrijd wordt gevormd door Henjo Hekman, dichter/schrijver en eerste, inmiddels afgezwaaide, stadsdichter van Zeist, Hanneke Verbeek, dichter/schrijver en Eelco Rommes, schrijver en winnaar verhalenwedstrijd 2016. De wedstrijd resulteert in een feestelijke prijsuitreiking op vrijdagavond 13 november in de grote zaal van De Klinker (muziekschool en bibliotheek) te Zeist. De LiteratuurPrijs Zeist wordt voor de zesde keer georganiseerd.