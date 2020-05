Hangplek-senioren maken overstap naar film

Zeist - Vanaf vrijdag 15 mei is op Slotstad RTV een bijzondere serie filmpjes te zien met de titel ‘Waar hang jij uit?” van de makers van het community art theaterproject Hangplek voor Ouderen. Daarmee maken de acht senioren, die door de coronamaatregelen plots aan huis gekluisterd waren en niet meer het echte toneel op konden, een gedurfde stap van theater naar film. In korte, sketchachtige filmpjes is steeds te zien hoe een van de acht personages met de huidige crisissituatie omgaat. Grappig, ontroerend en soms een beetje vreemd. Hangplek voor Ouderen is een initiatief van artOloco in samenwerking met het KunstenHuis en MeanderOmnium.

Tot half maart 2020 maakten de senioren van het Hangplek voor Ouderen een vierdelig theaterfeuilleton, gebaseerd op verhalen uit hun eigen leven en dat van andere ouderen in Zeist. De voorstellingen werden onder andere gespeeld in verschillende zorginstellingen. Vlak voordat de derde aflevering van het feuilleton in première zou gaan, zette het coronavirus alles stil en werden de deelnemers ‘opgehokt’. De drang om met elkaar te blijven werken en theater te maken, bleef bestaan. Nu is een nieuwe vorm gevonden: korte films.

Vanaf 15 mei worden er wekelijks op Slotstad TV twee nieuwe afleveringen van “Waar hang jij uit?” uitgezonden om 08.20 uur, 14.35 uur, 18.35 uur en 20.35 uur.