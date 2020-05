Eindelijk weer kijkje bij de dieren

DierenPark Amersfoort is weer open. Met beperkingen, maar dat is logisch. (Foto: )

Van de redactie

Abonnementhouders mogen deze week als eersten een kijkje nemen in DierenPark Amersfoort. “Op maandag 25 mei gaan wij officieel open, maar deze week geven wij onze abonnementhouders alvast als eersten de kans om weer op bezoek te komen”, vertelt woordvoerder Marije Allemekinders. “Ontzettend leuk om zoveel blije gezichten te zien van onze trouwe bezoekers en om de eerste kinderen weer te zien spelen in ons park.”

regio - Speciaal voor abonnementhouders biedt het Amersfoortse park de kans om in de vijf dagen vóór de opening alvast te komen kijken bij de dierbewoners. “Dit doen wij gedoseerd. De eerste abonnementhouders hebben al een kijkje genomen bij de beer, de jonge kameeltjes zien spelen en de giraffen en zebra’s bewonderd vanaf de Savannebrug”, aldus Marije. “Zo ontdekken wij meteen of alles duidelijk is en staan we helemaal klaar voor de heropening aanstaande maandag.”

Tijdslot

Een tijdslot voor de aankomst in het park moet, ook voor abonnementhouders, vooraf gereserveerd worden via de website van het park. “Eenmaal binnen mag je natuurlijk zo lang de dieren komen bewonderen als je wilt. De borden wijzen je de weg langs alle dieren”, aldus Marije. “Wij zien dat de abonnementhouders zich goed spreiden over het bosrijke park en dat zij erg genieten van het uitje met het gezin, zeker nu met het heerlijke weer. Ook wij zijn natuurlijk heel blij om kinderen te zien klauteren boven de hyena’s en om de Berenboemel weer te zien rijden. We kijken ernaar uit om na deze pre-opening op 25 mei officieel onze deuren te openen.”

Op hun website geeft het park meer informatie over hoe een bezoek er straks uit komt te zien in DierenPark Amersfoort.





