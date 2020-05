Snuffelstage bij de Exotenbrigade

Van de redactie

Meer weten?

Meer over invasieve exoten en de bestrijding ervan staat op www.samenduurzaamzeist.nl. Je kunt meedoen door een e-mail te sturen naar exoten@samenduurzaamzeist.nl.





De Zeister Exotenbrigade bestaat uit vrijwilligers. Ze bestrijden uitheemse planten en dieren die in onze natuur voorkomen en een bedreiging vormen voor het leefmilieu van inheemse soorten. Ze woekeren, verstoren het leefklimaat en bedreigen en verdringen zo soorten die een voedselbron zijn voor vooral insecten en vogels. Ze worden invasieve exoten genoemd.

zeist - De Japanse duizendknoop is berucht maar ook de reuzenberenklauw is zo’n exoot: krijg je het sap van de plant op je huid dan kan dat in combinatie met zonlicht enorme brandblaren geven.

Indrukwekkend

Sinds vorig jaar worden beide soorten bestreden. Voor de Japanse Duizendknoop gaat de gemeente een groenbedrijf inschakelen om ze aan te pakken. De Exotenbrigade, bestaande uit vrijwilligers, gaat de plekken monitoren en - daar waar de plant weer opkomt - uitlopers verwijderen. Bij bestrijding van de reuzenberenklauw trekken leden van de Exotenbrigade er, gewapend met zeis, spa en grote hark, ook zelf op uit om de planten weg te halen. Als maaien lastig is, wordt de plant uitgestoken. Hij heeft een penwortel dus dat gaat goed. Door deze maai-actie elke paar maanden te herhalen, raakt de plant uitgeput en verdwijnt hij. Dat de plant heel groot kan worden en enorm woekert, kon Anne-Marie met eigen ogen aanschouwen want zij draaide een ochtend mee. “We hebben de bermen van de Blikkenburgerlaan onderhanden genomen. Het groen ter hoogte van de P-plaats bij het klompenpad was een en al reuzenberenklauw. Een enkele zielige fluitenkruid deed zijn best maar dat was het dan ook. Ik heb flink wat gemaaid met een zeis (wel lastig vanwege de lange steel en uitkijken met zo’n scherp mes). De oogst van een paar uur werk was indrukwekkend. De gemaaide planten hebben we verzameld: de gemeente zou ze later komen ophalen. Ik vond het leuk om te doen en heb me op de lijst laten zetten van mensen die ingeschakeld kunnen worden voor maaien of controles. Dat is niet verplichtend: als je niet kunt, ga je die keer niet. ”