Je neus achterna op landgoed De Paltz

regio - Het Herman van Veen Arts Center presenteert vanaf woensdag 3 juni 'Je neus achterna', een bijzondere rondleiding op Landgoed De Paltz in Soest. Uw gids is gitariste, zangeres en liefhebber van bloemen Edith Leerkes. Het ligt in de bedoeling dat deze geurrijke gebeurtenis voortaan elke woensdag plaatsvindt (ijs en corona dienende). Voor deze wandelingen kunt u reserveren via www.hermanvanveenartscenter.com.