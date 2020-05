Romantisch picknicken in de tuin van Slot Zeist

Zeist - Waarom worstelen met beperkingen op een terras als er in de Engelse tuin van Slot Zeist heel veel mogelijkheden zijn? Naast een hapje of drankje op het prachtige Slotplein terras of in de Brasserie, is er vanaf 1 juni ook de mogelijkheid om een goed gevulde appelkist in een bolderkar te bestellen en er op uit te trekken de tuin in. Picknicken dus! Meer informatie: www.slotzeist/brasserie (Foto: Your Epic Fotografie)