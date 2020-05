Eerste nest eikenprocessierups bestreden

ZEIST - Het eerste nest met eikenprocessierupsen is gevonden. De gemeente Zeist start direct met de bestrijding door de nesten weg te zuigen met een grote stofzuiger. Als inwoners een nest zien kunnen zij een melding doen bij de gemeente via telefoonnummer 14 030 of per mail via zeist@zeist.nl. Deze meldingen zijn zichtbaar op een digitale kaart.



In de eerste periode lopen de rupsen ’s nachts in de boom om te eten. In deze periode worden de nesten weggezogen en afgevoerd. Dit is de meest veilige methode waarbij geen haartjes vrijkomen. Als blijkt dat er na het wegzuigen toch nog rupsen zitten, komt de bestrijdingsploeg op een later moment terug.



Prioriteit

De gemeente geeft prioriteit aan de overlast op drukbezochte locaties zoals langs fietsroutes of in de omgeving van scholen, speeltuinen, kinderdagverblijven en zorgcentra. Op deze plekken probeert de gemeente de nesten binnen 24 uur weg te zuigen. Bij locaties met een lager risico kan het langer duren voordat de nesten opgeruimd zijn.



Meldingen eikenprocessierups

Inwoners kunnen het bij de gemeente melden als zij nesten van de eikenprocessierups zien. Op een digitale kaart is te zien waar de rupsen al zijn gemeld en of een nest is weggezogen. Kijk onder het kopje ‘melden’ om de kaart te zien of een melding te doen. De kaart is te vinden via www.zeist.nl/eikenprocessierups



Waarom bestrijding?

Vorig jaar was er veel overlast van de eikenprocessierups. Omdat de haartjes van de eikenprocessierups vervelende gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, bestrijdt de gemeente dit ongedierte intensief.



Meer informatie?

Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups in Zeist is te vinden op www.zeist.nl/eikenprocessierups