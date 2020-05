Poes Duvel zoekt een tuintje

asieldier van de week

Deze ietwat mollige dame van 10 jaar wil graag een nieuw thuis en ze heeft ons ingefluisterd dat ze het liefst een rustig huishouden heeft zonder kinderen en andere huisdieren.

zeist - Bij haar vorige baasje vond ze het te druk door de kinderen én een hond. Duvel werd hier niet gelukkig van en trok zich steeds meer terug. Nu ze bij ons wat tot rust is gekomen ontpopt ze zich tot een hele lieve dame. Ze komt je begroeten en vindt het fijn om aangehaald te worden. Ook komt ze bij je op schoot liggen en spint dan dat het een lieve lust is om te horen. Bij haar vorige baasje was ze een kattenluik gewend zodat ze zelf kon bepalen of en wanneer ze naar buiten wilde gaan. Nu is een kattenluik natuurlijk niet noodzakelijk, maar ze wil wel graag naar buiten om af en toe een frisse neus te halen en wat extra beweging te krijgen. Wij hopen dat er snel iemand komt om kennis te maken met haar en die haar kan bieden wat zij nodig heeft. In verband met Corona werken wij alleen op afspraak dus heb je interesse in haar bel dan even!

Rasgroep :katten. Ras:Europese Korthaar. Geslacht: poes. Leeftijd:10 jaar. Kan met honden: Nee. Kan met katten: Nee. Kan bij kleine kinderen: Nee. Kan bij grote kinderen: Nee. Kan in een flat: Nee. Kan in een tuin:Ja

Telefoon: 0343 - 491231

Bezoek alleen op afspraak.