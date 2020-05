'Moetiveren'

de week van de burgemeester

Maandag 18 mei begint met een afspraak bij mijn tandarts. Vooraf heb ik vanwege het corona-virus een uitvoering e-mailbericht gehad. Naast de gebruikelijke hygiëneprotocollen zijn er nu extra richtlijnen. Bij binnenkomst handen desinfecteren en met waterstofperoxide de mond spoelen. Geen handen schudden, klachtenvrij zijn en zoveel mogelijk afstand bewaren. Het is allemaal even wennen; ben altijd al een beetje zenuwachtig bij de tandarts. Het consult verloopt voorspoedig. In de loop van de dag heb ik telefonisch overleg met diverse veiligheidsmedewerkers. De criminaliteitscijfers zijn in de eerste vier maanden van dit jaar in totaal met twintig procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We proberen de meldingen over bedreigingen, huiselijk geweld en digitale fraude op hun betekenis te doorgronden. Ook met de politie bespreek ik de informatie over jongerenoverlast en personen met onbegrepen gedrag. Dinsdag overlegt het Regieteam Handhaving. We spreken over begeleiden, toezicht houden en handhaven. De boa’s en politie zetten zich hiervoor in. Ook andere gemeentelijke medewerkers zijn actief, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van verenigingen, instellingen en organisaties; sport, kerken, wijkinloophuizen en vormingscentra. De versoepeling van maatregelen vraagt veel overleg en samenwerking met de samenleving; doel blijft dat het corona-virus onder controle blijft. Dat blijkt ook ’s avonds uit de persconferentie van premier Mark Rutte. In de B&W-vergadering stemmen we onze perspectieven op diverse werkvelden in deze corona-tijd en de nabije toekomst op elkaar af. Ook bespreken we de voortgang van het masterplan buitensportaccommodaties, de flexibele opvang van asielzoekers en de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Aan het eind van de dag ga ik naar de kapper. Dat is vanwege de corona-tijd ook helemaal veranderd. Ook nu handen wassen. Ik krijg een wegwerp kapmantel omgehangen en zit met behulp van geplaatste tussenschotten apart van andere klanten. Goed gekapt fiets ik opgewekt naar huis. Woensdag heb ik een telefonisch werkoverleg met griffier Johan Janssen en gemeentesecretaris René Grotens. We bespreken de voortgang van het werk in de gemeentelijke organisatie in relatie tot samenleving en gemeenteraad. Het vraagt veel, op afstand en toch betrokken en tegelijkertijd leven en werken onder niet-optimale omstandigheden. Dit komt ook aan de orde in het Gemeentelijk Beleidsteam. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen: motiveren in plaats van ‘moetiveren’. Aan het eind van de middag neem ik twee videoberichten op. Het zijn een felicitatie-video vanwege een huwelijksjubileum en een bericht van bemoediging en waardering aan de gelovigen van moskeeën in Zeist. De vastenmaand Ramadan is bijna voorbij. Vanwege corona zonder moskeebezoek en zonder grote bijeenkomsten thuis. Mensen hebben zich hiervoor goed ingezet. ’s Avonds is er een Ronde Tafel van de gemeenteraad, met drie digitale insprekers. Thema: een ondersteuningspakket voor maatschappelijke organisaties. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het pakket van ondersteuningsfaciliteiten. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Tezamen met het weekend dat daarop volgt, geeft het ruimte voor reflectie en gezin. Koos Janssen jjlm.janssen@zeist.nl