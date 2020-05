Beauforthuis gelooft in samen doen

Carol Dohmen

diversiteit in oplossingen geeft nodige veerkracht

Concerten in tijden van corona

Kort na de lockdown startten de zogenaamde 'Beauforthuis-sessies', live stream concerten van hoge kwaliteit. Zondag a.s. treedt Rood Adeo op, één van de indringendste songwriters van dit moment. Op 6 juni wordt het eerste 1,5 meter live concert verwacht en kunnen bezoekers het resultaat van de verbouwing zien. In augustus komt Tim Knol , die hier al verschillende keren optrad, met een verrassend concept: het wandelconcert. Houd voor meer details de website goed in de gaten. www.beauforthuis.nl

De cultuursector wordt hard getroffen door corona. Er is keiharde steun nodig om de kern van de cultuursector overeind te houden. In het Beauforthuis in Austerlitz wordt samen met Vrienden, partners plus een creatief, corona-proof aanbod, flink aan een duurzame toekomst getimmerd. Maar zonder steun gaan ze het niet redden.

austerlitz - De bar en het theatercafé van het Beauforthuis ondergaan een metamorfose. Een lopende verbouwing viel samen met het begin van de crisis, van de nood werd een deugd gemaakt. Directeur Lidwien Vork: “We hebben een al geplande verbouwing van de bar en het café naar voren gehaald. Het wordt alleen iets bescheidener dan we in gedachte hadden.” Door de verplaatsing van de bar krijgen bezoekers na 1 juni, als het theater weer open mag, meer ruimte bij de entree. Vork: “De logistiek wordt sowieso beter.”

Geluk bij ongeluk

Een ander geluk bij een ongeluk was de aanleg van de Heuvelrugtuin. Met het IVN is een tuin aangelegd vol inheemse soorten, die bijen en insecten aantrekken. “Fijn om tijdens deze crisis concreet bezig te zijn met duurzaamheid.” De brede missie van het Beauforthuis is om daarvoor maatschappelijke voorwaarden te creëren en bij te dragen aan de sociale infrastructuur. Ook de Groene Winkel in Zeist voelt zich hiermee sterk verbonden. “Zij steunen ons door het bedrag van een waardebon van €25, ter besteding in het Beauforthuis, te verdubbelen.” Het Beauforthuis doet er met partners en vrienden alles aan om te overleven én te blijven bestaan. Die diversiteit geeft veerkracht. Vork: “We kregen hulp van de Vrienden van het Beauforthuis, liquide middelen om onze kasstroom op gang te houden. Van verschillende fondsen kregen we een bijdrage om concerten op een hoog kwaliteitsniveau te streamen. De tapasbezorgdienst is een succes.” Maar het gemeentelijk noodfonds is essentieel: “Het Rijk redt alleen de theaters die zij al steunden. Wij draaiden vooral op eigen inkomsten door kaartverkoop en horeca en die zijn nu weggevallen. We hebben dit echt nodig.”