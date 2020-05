minister de jonge bij ggd in zeist

Minister Hugo de Jonge werd bij het GGD in Zeist bijgepraat over het Bron en Contactonderzoek bij COVID-19 door de artsen Putri Hintaran en Olga Visser. (Foto: Mel Boas)

Zeist - Minister Hugo de Jonge was maandag te gast bij de GGD Zeist. Hij liet er zich bijpraten over het Bron- en Contactonderzoek bij COVID-19 door de artsen Putri Hintaran en Olga Visser. Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen. Informatie is te vinden op www.ggdru.nl. (Foto Mel Boas)