Zeister wegen krijgen beurt

In juni brengt de gemeente Zeist op verschillende wegen een nieuwe slijtlaag aan. Dit zorgt ervoor dat een weg veilig blijft en weer een paar jaar mee kan. De werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden bij droog weer.

zeist - In de gemeente Zeist zijn er veel wegen die toe zijn aan een verjongingskuur. Daarom brengt de gemeente eens in het jaar nieuw slijtlagen aan op verschillende wegen. Een slijtlaag is een dunne laag steentjes die op een bestaande asfaltweg wordt aangebracht. Het zorgt ervoor dat een weg veilig blijft en weer een paar jaar mee kan. Wordt de slijtage te erg, dan krijgt zo’n locatie nieuw asfalt. Wethouder Wouter Catsburg: "We onderhouden de wegen in de gemeente goed. Dat is belangrijk voor de kwaliteit en daarmee de veiligheid van de weg. Daarnaast gaan de wegen door het goede onderhoud langer mee."

Planning

De wegen die deze zomer worden aangepakt zijn: de Dennenweg, C.Huygenslaan, Vossenlaan, Ds. Nahuyslaan, Fazantenlaan, Godfried van Seijstlaan, J.v/d Vondellaan, Kroostweg-Noord, Kwartellaan, Koepellaan, Laan van Eikenstein, Populierenlaan, Valckenboschlaan, Van Ostadelaan, Verlengde Slotlaan, Waldeck Pyrmontlaan, Zinzendorflaan en het oude gedeelte van de Dolderseweg.