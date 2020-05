Coco heeft er duidelijk zin in

ezelsociëteit

Woensdag 20 mei was het ‘de Dag van de Dierenhulpverlener’. Stichting Dierenlot kwam de Ezelsociëteit verrassen met een cheque van 250 euro.

zeist - Dat kunnen we altijd goed gebruiken, maar nu helemaal. Want de Ezelsociëteit moet alle losse eindjes aan elkaar knopen nu er veel minder donaties binnenkomen doordat we nog gesloten zijn voor bezoek. Dagmanagers Robert en Remco werden door Dierenlot extra in het zonnetje gezet. Merrie Coco, die daarbij met haar neus op de eerste rij stond, baalde wel een beetje dat de bloemen niet voor haar waren. En dan ook nog te bedenken dat ze Bella, Janneke, Nono en Dolores zag vertrekken, richting een mooie grasvakantie. Net als vorig jaar mogen sommige ezels een paar weken uit logeren. Het bijzondere aan ezels is dat ze duidelijk zijn in wat ze willen, maar ook wijselijk kunnen accepteren wat ze niet kunnen veranderen. Dus Coco legde zich er bij neer dat ze geen hapje mocht van de bloemen en genoot van de onverwachte gezelligheid. Dat soort afwisseling is ze niet meer zo gewend. Maar gelukkig hopen we in juni weer open te gaan! Daar wordt op dit moment in overleg met de gemeente aan gewerkt. Op het terrein maken we aanpassingen, zodat hopelijk bezoekers en alle vrijwilligers gauw weer kunnen terugkomen. Coco heeft er in ieder geval zin in.

Hartelijke ezelgroet, Emmy.