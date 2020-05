Tijdens droogte toch een mooie tuin met 5 watervriendelijke tips

Door de coronacrisis is de tuin of het balkon een extra fijne plek om lekker te genieten van het voorjaarszonnetje. Niet voor niets zijn we massaal aan het tuinieren geslagen. Drinkwaterbedrijf Vitens ziet dat terug in de waterverbruikcijfers. Die zijn sinds de Corona crisis omhoog geschoten. En omdat de verwachting is dat het de komende tijd heel droog blijft, is het goed te weten dat er makkelijke manieren zijn om je tuin mooi te houden zonder dat het onnodig veel (drink)water kost.

Regio - Jeanette van de Tuinen van Appeltern geeft 5 tips. De eerste: train je planten en het gras om water vast te houden. Probeer om (nieuwe) vaste planten of gras steeds minder vaak water te geven en goede wortels te kweken. Dan kost het onderhoud van je tuin op den duur ook minder tijd.

Droogbestendig

Tip 2: Kies vaste planten die droogtebestendig zijn. De afgelopen droge zomers is onderzocht welke vaste tuinplanten ook zonder sproeien overleven. Sedum bijvoorbeeld is een prima bodembedekker die mooi groen blijft, ook bij extreme droogte. Op internet zijn veel tips te vinden voor zogenaamde prairieplanten, of vraag advies aan een hovenier of specialist in het tuincentrum. Wildemanskruid is een goed voorbeeld van een mooie plant die weinig water nodig heeft.

Regenton

Tip 3: Vang regenwater op. Regenwater is gratis en perfect om planten water te geven. Ieder voorjaar valt er regen die je goed kunt gebruiken om je tuin groen te houden. Kies een methode die bij jou past om het regenwater op te vangen. De bekendste en goedkoopste is de regenton. On- en offline te vinden bij tuincentra, bouwmarkten en speciaalzaken.

Houtsnippers

Tip 4: Bescherm borders tegen uitdroging. Om de grond van je borders te beschermen tegen uitdroging helpt het om compost, houtsnippers of cacaodoppen te gebruiken. De stelregel is dat bodem die op een natuurlijke manier is bedekt, vochtiger blijft.

Sproeien

En als laatste tip 5: Sproei zo dicht mogelijk bij de grond. Sproei dicht bij de wortels van planten. Daar hebben ze het water namelijk nodig. Komt het water op de bladeren van je planten, dan hebben ze er niet zo veel aan.

Meer tips en uitlegvideo’s van Jeanette van de Tuinen van Appeltern over watervriendelijk tuinieren zijn te zien op www.vitens.nl