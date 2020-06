'Hoera, eindelijk weer open!'

Na een sluiting van ruim twee maanden was het Tweede Pinksterdag om 12 uur zover. Het terras van Stan & CO mocht weer open. Bij de opening vormde zich een kleine rij. Iedere groep krijgt namelijk een persoonlijke ontvangst.

zeist - Na 15 keer is Peter manager van Stan & Co al geoefend in uitleggen van de spelregels aan de gasten. Handen desinfecteren, afstand houden en zitten blijven zijn voorlopig enkele van de regels waar klanten aan zullen moeten voldoen. Verder is de terrascapaciteit voorlopig gehalveerd. De klanten zijn zichtbaar blij dat zij weer een terrasje kunnen pakken. Peter hoopt dat de regels van het RIVM zo snel mogelijk weg zijn en ze bij Stan & Co en alle andere horeca gelegenheden weer gewoon restaurantje mogen spelen. De gemeente Zeist is de komende periode meer aanwezig rond de versoepelingen in het coronavirus. TIjdens de heropening bezochten medewerkers en handhavers diverse horeca ondernemers. Zij beantwoorden vragen van ondernemers en bezoekers. Het is immers weer even wennen aan de nieuwe regels en daarbij is het niet altijd duidelijk wat er wel en niet mag. Het is en blijft een zoektocht. We moeten samen de juiste weg vinden. Samen is met collega’s, ondernemers, handhavers en het publiek. We gaan er voor dit goed te doen met oog voor de gezondheidszorg en geldende regels vanuit de noodverordening, RIVM en brancheorganisaties.

(Tekst en foto Mel Boas)