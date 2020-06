Film inspireert Zeistenaren tot afvalvermindering

Hilde van der Vegt



ZEIST - Op 28 mei ontmoetten inwoners van Zeist elkaar online nadat ze allemaal de film Story of Plastic bekeken hadden. Samen Duurzaam Zeist heeft de filmvertoning en nabespreking georganiseerd om plaatsgenoten te inspireren voor een levensstijl die leidt tot minder afval. De film laat zien wat de gevolgen zijn van onze westerse consumptie, met name in Aziatische landen waar veel verpakkingsafval naartoe worden vervoerd om te worden gerecycled. Deze ‘recycling’ laat de ontluisterende achterkant zien van hoe we omgaan met wegwerpplastic en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het welzijn van veel arme gezinnen.



Zeistenaren reageerden op de film; ‘De film Story of Plastic is echt een eye-opener, ik had hier geen idee van’. ‘Geen vrolijk verhaal, maar het motiveert me wel heel erg om zelf bewuster te kiezen als ik dingen koop’. ‘Ik heb de film in twee keer moeten kijken omdat ik het anders niet trok’. ‘Het geeft me een machteloos gevoel, wat kan ik doen?’ In de nabespreking werd vooral besproken hoe we anderen ook meer bewust kunnen maken van het plasticprobleem en wat we lokaal kunnen doen om verpakkingsafval te voorkomen. Zeistenaren kwamen met ideeën voor acties en concrete oplossingen en vragen over verpakkingsvrij winkelen. Gelukkig kan je lokaal goed terecht voor veel dagelijkse benodigdheden zonder verpakkingsmateriaal. Samen Duurzaam Zeist heeft een lijst gemaakt van tientallen winkels waar u van harte welkom met uw eigen verpakkingen. De lijst van ondernemers vindt u op de website van Samen Duurzaam Zeist

Samen Duurzaam Zeist vraagt de komende weken actief aan meer ondernemers om een sticker op de deur te plakken zodat u weet waar u welkom bent met uw eigen verpakkingen.



Enkele tips waarmee u meteen aan de slag kunt om afval te voorkomen:



Zorg ervoor dat u voor schone herbruikbare zakjes standaard in uw boodschappentas meeneemt (verkrijgbaar bij veel supermarkten)

Bestel uw brood vooraf (ongesneden). Laat het verpakken in uw eigen stoffen/katoenen broodzak (gesneden of ongesneden).

Zeg nee tegen gratis ‘monsters’ en plastic zakjes die worden aangeboden

Zorg voor een hervulbare drinkfles of koffiekop in uw tas

Kook met verse groente/fruit in plaats van verpakt in plastic

Koop lokaal bij ondernemers die hun producten onverpakt willen leveren.



Vragen of tips of zelf meedoen? Mail naar info@samenduurzaamzeist.nl