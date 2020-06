Wij steunen onze ondernemers

#NLstartop

Ondanks corona zaten ondernemers bepaald niet stil. Nu de maatregelen steeds verder versoepelen, zien we het creatieve resultaat en hoe onze ondernemers de economische pols van Nederland weer sneller laten kloppen. Deze ondernemers zetten wij in de spotlights met de actie #NLstartop.

Met #NLstartop vertellen we de verhalen van ondernemers die weer vol energie en met nieuwe ideeën aan de slag gaan. Dat doen we samen met onze DPG Media collega's van de dagbladen, de Ondernemer en Indebuurt.nl. Daarmee willen we alle ondernemers van Nederland inspiratie bieden. De komende weken hebben we steeds een ander thema. Zo staat volgende week de horeca centraal, waar nieuwe verdienmodellen succesvol blijken. De week erna zijn het de winkeliers. Velen van hen zijn door corona webshops begonnen en laten die nu net een reddingsboei zijn geweest. Een week later is het de beurt aan de toerisme- en recreatiebranche. Hoe gaat die om met de achtbaan: van massale annuleringen naar nog veel meer reserveringen? Als laatste zetten we de culturele sector centraal. Musea en theaters moesten plots dicht. Nu hebben ze met de 30- en straks met de 100 mensen-norm te maken. Welke mogelijkheden zien zij? Nederland start op. En wij zijn er de komende weken bij.