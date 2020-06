Nieuwe website voor huisartsenspoedpost Zeist

Zeist - De huisartsenspoedpost in Zeist heeft per 1 juli een nieuwe website. Deze vindt u op www.huisartsenspoedpost-zeist.nl. Ook is de post te herkennen aan een nieuw rood-wit logo.

Het nieuwe logo geeft duidelijk aan dat de huisartsenspoedpost echt alleen voor spoedzorg buiten kantooruren bedoeld is. In de avond, nacht, in weekenden en op feestdagen kunt u hier terecht als u met spoed een huisarts nodig hebt. Dit kan alléén op afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 088 – 130 96 10.



Online advies



Heeft u plotseling opkomende gezondheidsklachten, of worden bestaande klachten ineens erger, maar weet u niet zeker of u direct hulp nodig heeft? Kijk dan op de website www.huisartsenspoedpost-zeist.nl en beantwoord de vragen. U krijgt dan direct advies. Zo weet u of het verstandig is om een afspraak te maken bij uw eigen huisarts of dat bellen naar de huisartsenspoedpost noodzakelijk is.



Per 1 juli maakt de huisartsenspoedpost in Zeist onderdeel uit van de huisartsenorganisatie in uw regio: UNICUM Huisartsenzorg. Er verandert hierdoor niets aan de zorg die op de huisartsenspoedpost wordt geleverd. Ook het telefoonnummer en de locatie van de huisartsenspoedpost blijven ongewijzigd. De huisartsenspoedpost bevindt zich in het Diakonessenhuis Zeist, Professor Lorentzlaan 76 in Zeist.