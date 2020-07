Eiwit belangrijk om oudere fit te houden

We zijn in de corona-crisis meer dan ooit bewust bezig met onze gezondheid. Voeding speelt daarin een belangrijke rol. Lector Marian de van der Schueren en onderzoeker Marije Verwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doen onderzoek naar voeding voor 65-plussers.

De Schijf van Vijf is al weer een tijdje terug van weg geweest. Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn adviezen opgesteld hoe mensen het best kunnen eten om ziektes te voorkomen of om zo goed mogelijk te herstellen als ze ziek zijn geweest.

250 gram groente en 2 stuks fruit

Bepaalde zaken uit de Schijf van Vijf zijn heel bekend. Wie kent niet de aloude slogan '2 ons groente en 2 ons fruit'? Maar weinigen weten dat deze slogan inmiddels is gewijzigd in: 250 gram groente en 2 stuks fruit. Groente en fruit bevatten vezels, vitaminen en mineralen en dragen bij aan een goede weerstand en preventie van ziektes. Daarom is het advies om nóg meer groente en fruit te eten.

Ondergewicht

Overgewicht is niet goed, dat weet iedereen. Maar misschien is ondergewicht, of onbedoeld gewichtsverlies, nog wel ongezonder. Gewichtsverlies betekent bijna altijd verlies van spieren en dat kan zorgen voor meer problemen bij het doen van dagelijkse boodschappen, koken en herstel na ziekte.

Vitaminen- en mineralensupplementen zijn in principe niet nodig, ook niet in tijden van corona. Een goede en gevarieerde voeding levert voldoende vitamines en mineralen. Er is een uitzondering: vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 jaar én mensen met een getinte huidskleur wordt aangeraden een vitamine D-supplement te nemen. Vitamine D is belangrijk voor botten, spieren en het immuunsysteem. In Nederland is de zonsterkte matig, waardoor we weinig vitamine D aanmaken in de huid.

Onderzoek laat zien dat een voldoende inname aan eiwitten een grote rol speelt bij het fit blijven tijdens het ouder worden. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de HAS Hogeschool doen gezamenlijk onderzoek naar dit onderwerp. Daarvoor hebben zij hulp van senioren nodig.

Help de onderzoekers

Senioren kunnen de onderzoekers geweldig helpen door de volgende online vragenlijst in te vullen: https://su.vc/consubeter. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 20 minuten en de deelnemer ontvangt tijdens het invullen van de vragenlijst informatie over gezonde voeding. Na afloop van de vragenlijst kan men deze informatie ook downloaden. Daarnaast ontvangen deelnemers links naar websites waarop ze meer informatie over een gezonde voeding kunnen vinden.