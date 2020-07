De Koets aan de 2e Dorpsstraat gesloten

Bar dancing De Koets aan de 2e Dorpsstraat in Zeist, dat tijdelijk als café open mocht, is gesloten. De Koets is een bar dancing en die mogen op grond van de noodverordening voorlopig niet open. De burgemeester van Zeist verleende op woensdag 3 juni 2020 een gedoogbeschikking, waardoor de Koets tijdelijk als café kon worden geëxploiteerd. De burgemeester nam dat besluit om De Koets de kans te geven weer te ondernemen. Aan een gedoogbeschikking zijn voorschriften, beperkingen en aanwijzingen verbonden.

Zeist - In het vertrouwen dat de horecaondernemer zich aan die gedoogbeschikking zou houden, werd het gebruik als café toegestaan. Op basis van informatie van de politie en aan de hand van getuigenverklaringen blijkt dat er in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 juni zich een geweldsincident voordeed. Uit onderzoek naar dit incident kwam vervolgens naar voren dat een aantal voorschriften van de gedoogbeschikking zijn overtreden. De gedoogbeschikking is vanmiddag dan ook door de burgemeester ingetrokken.

Er is voorlopig vanuit zowel het belang van de gezondheid als het oogpunt van openbare orde geen vertrouwen om een nieuwe of andere gedoogbeschikking te verlenen. De Koets blijft in ieder geval dicht tot het moment dat discotheken/bar dancings volgens de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dan wel een andere (landelijke) regeling weer open mogen zijn.