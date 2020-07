Vrijheidsplein Zeist dankt klanten

De ondernemers die aangesloten zijn bij de winkeliersvereniging Vrijheidsplein pakken de komende weken flink uit. Het is voor een ieder een moeilijke tijd, zowel voor de ondernemers als voor de klanten. De winkeliers zijn blij dat de klanten zijn blijven komen naar het plein. Voor hen als ondernemer zijn de gevolgen van de maatregelen van de overheid groot.

Zeist - “Wij moeten ons aan de regels van het RIVM houden en vooral in het begin moesten wij en de klanten er erg aan wennen. Nu we een paar maanden verder zijn, gaat het eigenlijk erg goed. De meeste ondernemers konden open blijven. En we waren blij verrast dat de mensen ons bleven bezoeken. De overheid kan nog zo veel steunmaatregelen verzinnen, maar als de klant wegblijft dan zullen wij als kleine ondernemers het niet overleven,'', aldus Marcel Neering van Primera Zeist.

Aanbiedingen

Dat is ook de reden dat ze nu in de zomer wat terug willen doen voor de mensen. “U weet half niet hoe dankbaar we zijn naar onze klanten toe. Normaal hebben we door het jaar heen leuke evenementen op het plein, maar door het virus zal dat dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Daarom hebben we met de aangesloten winkeliers dit bedacht: leuke aanbiedingen waar de klant van kan profiteren. In de advertentie in deze krant kan de klant zien welke winkeliers eraan meedoen.”

Neering ziet een verandering op het plein. “Voorheen deden we allemaal ons ding. Nu zie je meer saamhorigheid op het plein. En dat is mooi om te zien. Ook de klanten zijn ons blijven steunen. Iedereen weet dat Hair Styling Stevens gedwongen gesloten moest worden. Je zag dat de ondernemers klaar voor hem stonden. Stevens heeft het gelukkig weer lekker druk nu hij weer open mag zijn.”

Lokale ondernemer

“Bedenk als u iets nodig hebt waar u het gaat kopen. De grote ketens redden zich wel. Het aantal online bestellingen ontploft. Zoals de overheid ook al eens aangaf: koop bij de lokale ondernemer. Zo help je het midden- en kleinbedrijf deze crisis door en is er na de crisis ook nog plaats voor de kleine ondernemer. En dit geldt voor alle branches, van detailhandel tot aan horeca tot aan de bouw. Heb je een kapotte fiets, ga naar Bikes & Care. Zo simpel is het.”

In de paginagrote advertentie in deze krant staan veel aanbiedingen speciaal bedacht door de ondernemers om de klant te bedanken.

Dank uitspreken

Alleen kunnen ze het niet. En juist in deze moeilijke tijden willen de ondernemers dank uitspreken naar hun klanten die hen niet in de steek hebben gelaten en hen zijn blijven bezoeken.

“Er wordt voor iedereen geklapt. Voor de mensen die toch de lokale ondernemer zijn blijven steunen: een applausje voor jullie. Van ons,” dixit Neering.