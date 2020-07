Stichting Leerkansen Zeist dringend op zoek naar vrijwilligers

Zeist - Door vertrek van een aantal vrijwilligers is de Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) op zoek naar enthousiaste mensen, die voor deze stichting willen werken.

Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) is er voor kinderen in gezinnen met een minimuminkomen, waarvoor de schoolkosten vaak een probleem zijn. Ouders of verzorgers zijn soms niet in staat om de extra kosten te betalen. Door gebrek aan geld kunnen schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar niet met alle (schoolse) activiteiten meedoen. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen hun talenten onvoldoende ontwikkelen of worden buitengesloten.

Onder het motto “Nu meedoen, is straks meetellen” biedt SLZ financiële hulp aan kinderen uit gezinnen, die rond moeten komen van een minimuminkomen. SLZ heeft veel bekendheid en vertrouwen bij de Zeister bevolking, het aantal aanvragen neemt dan ook jaar op jaar flink toe. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. ''Door vertrek van een aantal vrijwilligers zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen, die voor onze stichting willen werken. Wilt u meer weten over de stichting en de vacante functies of heeft u belangstelling om voor onze Stichting te willen werken, kunt u contact met ons opnemen. Voor de functies is het van belang dat u enige kennis van het onderwijs heeft en affiniteit met de doelgroep.''

Contact: Telefoon: 030-6922567 / 06-22745015. E-mail: Hevfok@planet.nl.



Voor meer informatie, kijk op website: http://www.leerkansenzeist.nl.