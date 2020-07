Dit jaar roetveegpieten in Zeist

De Sinterklaas Intocht Zeist Organisatie (SIZO) heeft de keuze gemaakt dat vanaf dit jaar alle pieten worden geschminkt als roetveegpiet. Zij spelen hiermee in op de ontwikkelingen. Het is in lijn met de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal. Het gaat om een kinderfestiviteit waar iedereen zich in moet kunnen vinden, stelt SIZO.

Zeist - In de loop der jaren heeft de SIZO de diversiteit van de karakters uitgebreid met lakeien en ander Slotpersoneel. Dit jaar doet de roetveegpiet zijn intrede.



De voorbereidingen voor de komst van de goedheiligman naar Zeist medio november zijn reeds gestart. De Sinterklaas Intocht van Zeist 2020 zal er dit jaar wellicht anders uitzien dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hoe de exacte invulling op zaterdag 14 november zal zijn, blijft daarom nog even de vraag. Uiteraard zit Sinterklaas samen met de organisatie vol met ideeën om de Sint en zijn kleurrijke gevolg op een feestelijke manier te verwelkomen, zowel bij de intocht in Zeist als op het Slot van Sinterklaas.



Sinterklaas en zijn pieten worden jaarlijks ontvangen door burgemeester Koos Janssen samen met de wethouders van Zeist. Ook zij onderschrijven de keuze van het SIZO. Burgemeester Koos Janssen: “In Zeist is iedereen welkom. We vieren graag een mooi kinderfeest met elkaar, een kinderfeest dat past en meegroeit in deze tijd''.