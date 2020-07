Zeister bijenoase 't Sluisje trekt veel insecten aan

Zeist - De nieuw aangelegde Zeister bijenoase ' t Sluisje is een groot succes en trekt veel insecten aan. Het gebiedje naast basisschool De Sluis is er gekomen na een actie die door de Vrije School in Zeist in 2019 werd gestart.

De scholieren van de Vrije School wilden bij het 100-jarig bestaan van hun onderwijsinstelling een steentje bijdragen aan het verder bijenvriendelijk maken van hun dorp. Zeist heeft het vignet bijenvriendelijke gemeente. De gemeente kent veel groen en verschillende ecosystemen. 78 procent van de bijensoorten die in Nederland voorkomen zijn in Zeist te vinden.

Inventarisatie

Bij een inventarisatie is gebleken dat ' t Sluisje als een magneet op de insecten werkt. In de periode mei tot juli 2020 werden 93 soorten van de diertjes gespot. Daaronder zijn veel van de nu sterk bedreigde bijen. Dat komt omdat de oase zo is ingericht dat er volop nestelmogelijkheden zijn, voedsel en beschutting. Ook kikkers, padden en ringslangen komen op het gebiedje af.

Vrijwilligers

Onderhoud moet ervoor zorgen dat ' t Sluisje niet dichtgroeit. Er wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers die willen wieden, snoeien, maaien, wieden, compost verdelen en inzaaien. Het is prettig werk in de buitenlucht. Wie interesse heeft kan zich richten tot:

info@samenduurzaamzeist.nl