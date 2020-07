Ingezonden: Zo wordt het voetballen weer mooi

Zeist - Helaas is door corona voor de Zeister voetballiefhebber het einde van het seizoen helemaal in het water gevallen, maar het nieuwe voetbalseizoen wordt zeker heel mooi. Met veel plaatselijke wedstrijden, vooral als we kijken naar de 3de klasse C, zaterdag van de KNVB met daarin o.a. FZO, Jonathan, Zeist en dan ook nog DOSC uit onze buurgemeente. Het kan niet mooier.

Zeker omdat meer clubs naar de zaterdagcompetitie gaan. Het is te hopen dat de clubs meedraaien om het kampioenschap. Grote vraag is natuurlijk: nu al die verenigingen naar de zaterdag zijn gegaan, trekt het ook meer publiek? Het moet haast wel zeker. Wat we zeker op zondag gaan missen: geen voetbalwedstrijd meer in Zeist. Wat moeten al die voetballiefhebbers op de zondag dan doen? In ieder geval kunnen die op de zaterdag volop genieten.

Dit jaar was Jonathan één van de kanshebbers voor het kampioenschap. Maar gaat ze dat komende nieuwe competitie ook lukken of gaan al die plaatselijk wedstrijden hen opbreken? Want afgelopen seizoen kwam Jonathan alleen maar FZO tegen, waar ze overige geen moeite mee hadden. Nu komen er meer van die wedstrijden, o.a. tegen Zeist en natuurlijk ook nog DOSC.

Wel opvallend is in de 3de klasse C dat buiten de plaatselijke clubs verder alles (bijna) uit ’t Gooi komt. Vaak wordt gezegd dat in die streek meer gevoetbald wordt. We wachten het in spanning af.

De indelingen: 3de Klasse C Altius (Hilversum), Baarn, CJVV (Amersfoort), DOSC, FZO, ’t Gooi (Hilversum), Hees (Soes) FC Hilversum,J onathan, Laren '99, Olympia '25 (Hilversum), TOV (Baarn), VVZ '49 (Soest),Zeist.

4de klasse H Aurora (Werkhoven), Bunnik '73, Elinkwijk (Utrecht), Faja Lobi KDS (Utrecht), HMS (Utrecht) Nieuw Utrecht, Odijk,Saestum, UVV (Utrecht), Vechtzoom (Utrecht), Vianen, VIOD Tienhoven VVIJ (IJsselstein), VVJ (Utrecht).

4de Klasse I Austerlitz, Candia '66 (Rhenen), DEV (Doorn), FC Driebergen, DVSA (Amerongen), Musketiers (Elst), Oranje Wit (Elst), SV Panter (Veenendaal), Patria, SVF (Cothen), VMM (Maarn) ’t Vliegdorp (Soesterberg), VVA Achterberg.

